В Твери на проезде Карпинского сгорел сарай

В Твери на проезде Карпинского сгорел дотла деревянный дом. Сообщение о пожаре и фото пришли на почту ТИА. В пресс-службе МЧС ТИА пояснили, что здесь сгорел сарай, пострадавших нет. В 16.50 была объявлена полная ликвидация пожара.