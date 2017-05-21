В Твери на проезде Карпинского сгорел сарай

В Твери на проезде Карпинского сгорел дотла деревянный дом. Сообщение о пожаре и фото пришли на почту ТИА. В пресс-службе МЧС ТИА пояснили, что здесь сгорел сарай, пострадавших нет. В 16.50 была объявлена полная ликвидация пожара.
В Твери на проезде Карпинского сгорел дотла деревянный дом. Сообщение о пожаре и фото пришли на почту ТИА. В пресс-службе МЧС ТИА пояснили, что здесь сгорел сарай, пострадавших нет. В 16.50 была объявлена полная ликвидация пожара.
|2017-05-20 14:04
|2017-05-21 10:59
|2017-05-17 16:50
|2017-05-16 18:15
|2017-05-16 10:19
|2017-05-16 14:15
|2017-05-20 09:01
|2017-05-19 08:35
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
NoName69
Прикрепленные изображения:
21.05.2017 23:04
0
|
0