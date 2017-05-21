В Тверской области 77-летний водитель "шестерки" улетел в кювет и погиб

20 мая около 14.00 на 54 км дороги Лихославль-Назарово Лихославльского района 77-летний водитель ВАЗ 2106 по неустановленной причине улетел в кювет. Водитель погиб на месте аварии. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
20 мая около 14.00 на 54 км дороги Лихославль-Назарово Лихославльского района 77-летний водитель ВАЗ 2106 по неустановленной причине улетел в кювет. Водитель погиб на месте аварии. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
|2017-05-20 14:04
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