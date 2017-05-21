В Тверской области пьяный водитель улетел в кювет, пострадали два пассажира

21 мая около 5.20 час на 13км автодороги Новошино-2ое Моховое-Вахонино Конаковского района пьяный 26-летний водитель «Форд Фокус» ехал в сторону деревни Вахонино без водительских прав, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 2 пассажира автомобиля «Форд Фокус» с травмами были госпитализированы в ЦРБ г.Конаково, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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21.05.2017 15:51
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