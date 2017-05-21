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В Тверской области пьяный водитель улетел в кювет, пострадали два пассажира

21 Мая 2017 13:27
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21 мая около 5.20 час на 13км автодороги Новошино-2ое Моховое-Вахонино Конаковского района пьяный 26-летний водитель «Форд Фокус»  ехал в сторону деревни Вахонино без водительских прав, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 2 пассажира автомобиля «Форд Фокус»  с травмами были госпитализированы в ЦРБ г.Конаково, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: пьяный водитель улетел в кювет
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Комментарии (1)

  • 1% 
    ну что, начнем расстреливать пьяниц за рулем или пора реорганизовывать систему дорожного движения? в правительстве и в ментовке целый сонм экспертов, пусть думают и предлагают - это их работа, за которую мы им платим.
    21.05.2017 15:51
    0 | 0
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