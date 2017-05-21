В Тверской области ГК "Евродон" планирует построить несколько комплексов по производству мяса идейки, утки, баранины

Крупнейший производитель индейки в России группа компаний "Евродон" планирует строительство в Тверской области нескольких мясоперерабатывающих комплексов, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции изделиями из мяса баранины.

Не вся продукция будет идти на экспорт, часть будет реализовываться на юге России. На экспорт — это весь мусульманский мир, арабский мир.

ГК "Евродон" планирует построить в Тверской области несколько комплексов по производству мяса. Годовые мощности по выпуску мяса индейки составят 150 тыс т, утки — 40 тыс т, баранины — 15 тыс т. В замкнутый технологический цикл этих проектов также будет входить мясоперерабатывающий комплекс мощностью 90 тыс т. готовой продукции в год. Общий объем инвестиций эксперты оценивают в 50-75 млрд руб., и отмечают высокий потенциал роста на рынке индейки.

Площадка для строительства пока не определена. Начать строительство планируется весной 2018 года. Сообщает сайт http://sputnik-ossetia.ru

