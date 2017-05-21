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В Тверской области ГК "Евродон" планирует построить несколько комплексов по производству мяса идейки, утки, баранины

21 Мая 2017 13:01
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Крупнейший производитель индейки в России группа компаний "Евродон" планирует строительство в Тверской области нескольких мясоперерабатывающих комплексов, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции изделиями из мяса баранины.

Не вся продукция будет идти на экспорт, часть будет реализовываться на юге России. На экспорт — это весь мусульманский мир, арабский мир.

ГК "Евродон" планирует построить в Тверской области несколько комплексов по производству мяса. Годовые мощности по выпуску мяса индейки составят 150 тыс т, утки — 40 тыс т, баранины — 15 тыс т. В замкнутый технологический цикл этих проектов также будет входить мясоперерабатывающий комплекс мощностью 90 тыс т. готовой продукции в год. Общий объем инвестиций эксперты оценивают в 50-75 млрд руб., и отмечают высокий потенциал роста на рынке индейки.

Площадка для строительства пока не определена. Начать строительство планируется весной 2018 года. Сообщает сайт http://sputnik-ossetia.ru
 

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Метки: Евродон индейка баранина
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Комментарии (2)

  • Old_man 
    Такое направление развития сельского хозяйства в нашем регионе можно только приветствовать. Конкурентное преимущество географического положения региона должно работать на его экономический рост.
    21.05.2017 13:47
    3 | 0

  • tourist 
    Владельцы Вадим Шалвович Ванеев и его родственник дирижер Валерий Гергиев - близкий друг Путина. а также кипрский оффшор. 
Это индюшачья фирма прославилась распространением птичьего гриппа в прошлом году. http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=42113
    21.05.2017 15:05
    1 | 2
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