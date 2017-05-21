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В Твери следственно-оперативная группа по горячим следам поймала похитителей велосипеда

21 Мая 2017 12:01
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20 мая в полицию Центрального района Твери обратился 18-летний горожанин, парень рассказал, что из подъезда дома украли его велосипед. Ущерб – 10 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое 18-летних жителей Твери, похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Советы полиции, как не стать жертвой веловора:
1. Не оставляйте велосипед без присмотра даже на короткое время;
2. Если вам нужно отлучиться (не важно на одну минуту, или на час) обязательно воспользуйтесь велозамком.
3. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или любой другой конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.
4. Желательно оставлять велосипед в зоне действия камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;
5. Не стоит доверять присмотр за своим имуществом незнакомым людям.
6. Все указанные выше правила справедливы и в том случае, если вы оставляете велосипед в подъезде.
7. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или нанести несмываемой краской метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома. Кроме того, у каждого велосипеда имеется серийный номер расположенный, как правило, на раме. Обязательно перепишите его, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: украли велосипед
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Комментарии (2)

  • jazz-y 
    "несмываемая краска" - это что за секретные нанотехнологии?
    21.05.2017 12:22
    0 | 1

    • Proletary 
      На заре становления домовых и районных сетей было разработано противокражное покрытие для коммутационного оборудования: дерьмо с солидолом. Теперь и в красках!
      21.05.2017 13:12
      0 | 1
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