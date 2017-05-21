В Твери пройдет бал тюльпанов

Тверской Ботанический сад приглашает 27 мая в 12:00 на традиционный семейный праздник «Бал Тюльпанов». Гостей праздника ждут музыкальные сюрпризы, художественный мастер-класс от члена союза художников России Дины Вальберг и, конечно же, море цветов: тюльпанов, нарциссов, рябчиков, анемон, примул, гиацинтов, незабудок.

Вход платный: 120 руб. - взрослые, 70 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно. Сообщает группа сада в "ВК"