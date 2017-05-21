МЧС рассказало, как вести себя на шашлыках

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние.

На природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется». Однако рекомендуем использовать специальные угли и взять с собой мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то даете опасную свободу пламени. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.

Устраивая костер в лесу, следует соблюдать особую осторожность:

· используйте для разведения костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища;

· не разводите большой костер;

· разжигайте костер подальше от нависающих ветвей, гнилых пней, сухой травы;

· никогда не оставляйте костер без присмотра;

· в конце отдыха тщательно заливайте костер водой.

Если Вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101) или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области по номеру (4822) 39-99-99.