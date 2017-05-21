В Тверскую область идут заморозки до -3 °C, а следом за ними - гроза

Не успели погреться и порадоваться тому, что весна стала похожа на весну, как вновь в Тверской регион идут холода. Ночью и утром 22-23 мая в районах Тверской области ожидаются заморозки 0..-3 °C, предупреждает сайт тверского гидрометеоцентра. Днем в эти дни воздух прогреется до +17 градусов.

С 24 мая вновь потеплеет. 24-25 мая ночью температура воздуха - +7+12 °C, днем столбик термометра поднимется до +22 °C. 25 мая ожидается гроза.