Жительнице Торжка грозит крупный штраф или реальный срок за фиктивную прописку

36 - летняя жительница города Торжка за деньги зарегистрировала в своей однокомнатной квартире двух иностранных граждан - уроженцев одного из государств СНГ, зная, что проживать они там не будут.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области
Комментарии (1)
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kudimov
20.05.2017 20:02
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