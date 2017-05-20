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Жительнице Торжка грозит крупный штраф или реальный срок за фиктивную прописку

20 Мая 2017 19:18
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36 - летняя жительница города Торжка за деньги зарегистрировала в своей однокомнатной квартире двух иностранных граждан - уроженцев одного из государств СНГ, зная, что проживать они там не будут.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: фиктивная прописка умвд россии по тверской области
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Комментарии (1)

  • kudimov 
    Что же она замуж не вышла за обоих? В Кимрах дамы креативнее.
    20.05.2017 20:02
    0 | 3
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