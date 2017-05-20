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Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

20 Мая 2017 14:04
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ТИА писало, что В Тверской области столкновение с лосем привело к гибели человека. УГИБДД России по Тверской области  сообщает подробности аварии. 19 мая около 23.40 на 29 км автодороге Дубна-Кимры-Горицы Кимрского района 19-летняя девушка на  автомобилем ВАЗ-21150 врезалась лося, который внезапно выбежавшее на дорогу.  Двигающийся во встречном направлении автомобиль Ауди А6, под управлением 39-летнего водителя,  наехал на отлетевшее животное. Далее иномарка съехала в кювет.

Водитель А6 скончался на месте ДТП. Пассажиры автомобиля Ауди - 29-летняя женщина  и 8-летний мальчик (был пристегнут в детском удерживающем устройстве) - госпитализированы, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Метки: дтп дтп с животным дтп с лосем погиб человек
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