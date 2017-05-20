Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

ТИА писало, что В Тверской области столкновение с лосем привело к гибели человека. УГИБДД России по Тверской области сообщает подробности аварии. 19 мая около 23.40 на 29 км автодороге Дубна-Кимры-Горицы Кимрского района 19-летняя девушка на автомобилем ВАЗ-21150 врезалась лося, который внезапно выбежавшее на дорогу. Двигающийся во встречном направлении автомобиль Ауди А6, под управлением 39-летнего водителя, наехал на отлетевшее животное. Далее иномарка съехала в кювет.

Водитель А6 скончался на месте ДТП. Пассажиры автомобиля Ауди - 29-летняя женщина и 8-летний мальчик (был пристегнут в детском удерживающем устройстве) - госпитализированы, сообщает УГИБДД России по Тверской области