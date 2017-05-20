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В Тверской области полицейские выявили факт незаконной разработки песчаных карьеров

В Тверской области полицейские выявили факт незаконной разработки песчаных карьеров - ТИА
20 Мая 2017 12:32
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Разработка песчаных карьеров велась возле деревни Кокошкино Хорошевского сельского поселения Тверской области.  С места происшествия была изъята тяжёлая техника: 2 экскаватор - погрузчика и Камаз.

По факту незаконной добычи песка проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Устанавливается ущерб, причиненный природным ресурсам региона.

Виновным грозит административная ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей,  в случае возбуждения уголовного дела лишение свободы сроком до 5 лет.

Добыча полезных ископаемых при отсутствии документа, удостоверяющего право пользования участком недр (лицензии), является нарушением законодательства Российской Федерации о недрах, что влечет применение установленных мер ответственности, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: незаконнавя разработка песчаных карьеров
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