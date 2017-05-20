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В центре Твери избили и ограбили 22-летнего парня, ущерб составил 93 000 рублей

20 Мая 2017 10:24
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Поздно вечером в полицию за помощью обратился 22-летний житель областного центра. Он рассказал, что на Тверском проспекте на него сзади напал мужчина. Он ударил его несколько раз, а потом забрал у него сотовый телефон, деньги, наручные часы, а также сорвал с шеи молодого человека золотую цепочку. Общий ущерб составил более 93 000 рублей. После чего злоумышленник  скрылся с места происшествия.

Потерпевший описал нападавшего, на его розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули и сотрудников оперативных служб.

Подозреваемого задержали, им оказался 19-летний местный житель - учащийся одного из учебных заведений Твери .

В ходе беседы с сотрудниками полиции молодой человек сознался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что сотовый телефон, наручные часы и золотую цепочку он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Задержанного взяли под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: грабёж напедение в цетре Твери избили и ограбили умвд
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Комментарии (12)

  • infist 
    Нормально так в 22 года на себе сотку носить.
    20.05.2017 10:59
    4 | 5

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      Айфон нарно нес посленней модели
      20.05.2017 11:06
      0 | 5

    • aldan 
      infist, ходи в трусах, а лучше даже без них, таких никто не грабит.
      20.05.2017 13:55
      0 | 0

  • jazz-y 
    как-то не очень понятно со временем: из текста новости следует что подозреваемый буквально за пару часов сбыл награбленное и потратил все вырученные деньги?
    20.05.2017 11:05
    0 | 8

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      А што ограбленный не знал скока его имущество стоит?
      20.05.2017 11:06
      2 | 1

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    Ваще приличные люди поздно вечером дома сидят либо перемещаюцца на такси и не таскают в ночное время дорогие вещи
    20.05.2017 11:07
    1 | 2

    • jazz-y 
      ага
      Прикрепленные изображения:
      20.05.2017 11:10
      1 | 3

    • aldan 
      Alex, ты прав, трусливые особи, типа тебя, по ночам не гуляют.
      20.05.2017 13:58
      0 | 0

  • Бертран 
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    20.05.2017 11:12
    2 | 6

  • 1% 
    как заметил Alex, дома надо сидеть вечером - а вдруг что? ) боязливые и осмотрительные богатыри землюшки тверской лучше будут замусоренными терпилами, чем начнут хотя бы нож с собой носить... ко-ко-ко, это же "незаконно", ко-ко-ко.... и какого отношения к себе вы хотите с таким мировоззрением? правильно, что вороватая власть вас тарабанит в режиме нон-стоп, вы все равно ничего не сделаете, потому что вам сказали, что это незаконно)
    20.05.2017 12:07
    1 | 2

  • uabumoderoff 
    Опять модераторы напутали.Это не грабеж,а разбой!
    20.05.2017 12:15
    0 | 2

  • Yuri12 
    Нашли первого попавшегося, который сознался. Вещей нет, доказательств нет. Зато дело раскрыто.
А вообще это какой-то кошмар. Центр города и не глухая ночь. Где была полиция, когда грабили человека? В 22 часа смену сдавали, некогда было?
    20.05.2017 12:37
    0 | 5
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