В центре Твери избили и ограбили 22-летнего парня, ущерб составил 93 000 рублей

Поздно вечером в полицию за помощью обратился 22-летний житель областного центра. Он рассказал, что на Тверском проспекте на него сзади напал мужчина. Он ударил его несколько раз, а потом забрал у него сотовый телефон, деньги, наручные часы, а также сорвал с шеи молодого человека золотую цепочку. Общий ущерб составил более 93 000 рублей. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Потерпевший описал нападавшего, на его розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули и сотрудников оперативных служб.

Подозреваемого задержали, им оказался 19-летний местный житель - учащийся одного из учебных заведений Твери .

В ходе беседы с сотрудниками полиции молодой человек сознался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что сотовый телефон, наручные часы и золотую цепочку он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Задержанного взяли под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области