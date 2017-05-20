В Тверской области в музее В.А. Серова пройдёт праздник «Сиреневое Домотканово»

20 мая в мемориально-художественном музее Валентина Серова «Домотканово» в Калининском районе состоится ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово», который в этом году отмечается в 21-й раз, начало — в 11:00.

В программе — концерт с участием коллективов Тверской области, театрализованные представления, художественные инсталляции, экскурсии по территории музея, мастер-классы по народным промыслам.

В течение дня также пройдёт конкурс живописного пленэра «Май в Домотканово» у знаменитого Домоткановского дуба, возраст которого насчитывает более 200 лет.

Запланирована работа творческих площадок: «Поэтическая беседка», «Старый патефон», «Аптекарский огород». У прудов в парке можно будет увидеть выставку старинных фотографий усадьбы и произведений, созданных её хозяевами «Домоткановские сюжеты», а также выставки раритетных фотоаппаратов и экипажей.

Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году её владельцем стал Владимир фон Дервиз — друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто бывал в Домотканово, здесь создано немало его работ. В конце XIX - начале XX века в усадьбу приезжали многие выдающиеся художники: И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. Билибин, И.С. Ефимов и другие.