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20 мая в Твери пройдет фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

20 Мая 2017 09:55
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20 мая в 12 часов на ул.Трехсвятской напротив здания Сбербанка пройдет второй международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

Фестиваль не только разрушает устоявшиеся стереотипы, но позволяет говорить об истории и культуре на понятном и очень близком для современных людей, языке и даже интонации. Известно, что выражение «тверской козёл» достаточно древнее, уходящее корнями в конец XIV века. На протяжении столетий оно благополучно существовало (чего стоит только чеканка тверских медных монет (пул) в XV веке с «тверским козлом»!) и начисто было лишено того негативного налёта, который был внедрён в советское время.

На фестивале будет проводиться торжественная регистрация граждан с фамилией «Козловы», «Козлевичи», «Козёл» и т.д.

На площадках фестиваля можно будет, вспомнив молодость, попрыгать через козла, забить козла в домино, распилить бревно на козлах. Для любителей сувениров будет работать «Козломаркет» и мастерские по изготовлению козликов и козочек из самых разных материалов. Начало фестиваля в 12.00 и он завершится историко-приключенческим квестом «Уклонись от зла – ищи козла»!

 

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Метки: 20 мая тверь фестиваль «Козловы всех стран соединяйтесь!»
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Комментарии (2)

  • uabumoderoff 
    Тогда надо написать:"Козлы всех стран соединяйтесь".Вернее будет.
    20.05.2017 12:10
    1 | 0

  • 1% 
    награждение козлов всей РФ?!?!?!?!? отличный трэш-холидэй в стиле "россиянин") осталось добавить нотку безумия (=патриотизма) и ажиотажный рекордный успех гарантирован.
    20.05.2017 12:18
    1 | 0
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