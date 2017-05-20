Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

20 мая в 9 утра наша знаменитая землячка, велосипедистка Юлия Михайлюк, которой в этом году исполнилось 76 лет, вновь стартует в очередное путешествие - на этот раз оно будет посвящено 550-летию «хождения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, побывавшего в странах Востока, в Африке, Индии и Персии.
Кстати, первоначально в планах Юлии Ивановны было добраться до Индии тоже, но, к сожалению, маршрут изменился. На велосипеде путешественница преодолеет около 13 000 километров: сначала путь вдоль Волги до Астрахани, потом до Баку, а потом до Феодосии (Кафы). Вернуться Юлия Михайлюк планирует до конца октября.
Фото, видео Увидено в Твери
Комментарии (20)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
1%
20.05.2017 12:29
3
|
5
Beqbmak
20.05.2017 13:45
0
|
1
USSR
20.05.2017 13:51
0
|
0
Dobry кrtek
20.05.2017 13:54
1
|
0