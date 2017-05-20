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Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие - ТИА
20 Мая 2017 09:01
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Видео

20 мая в 9 утра наша знаменитая землячка, велосипедистка Юлия Михайлюк, которой в этом году исполнилось 76 лет, вновь стартует в очередное путешествие - на этот раз оно будет посвящено 550-летию «хождения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, побывавшего в странах Востока, в Африке, Индии и Персии.

Кстати, первоначально в планах Юлии Ивановны было добраться до Индии тоже, но, к сожалению, маршрут изменился. На велосипеде путешественница преодолеет около 13 000 километров: сначала путь вдоль Волги до Астрахани, потом до Баку, а потом до Феодосии (Кафы). Вернуться Юлия Михайлюк планирует до конца октября.

Фото, видео Увидено в Твери

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Метки: юлия михайлюк тверь путешествие
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Комментарии (20)

  • uabumoderoff 
    Не только Юлия Ивановна,а все азербайджанцы должны сесть на велосипед и доехать до Баку.
    20.05.2017 09:25
    5 | 5

  • pridu 
    Бабуля молодец.  Мне стремновато на машине тыщу км проехать, а она на велике по 13 отмахивает.
    20.05.2017 09:47
    0 | 9

    • Obladatel 
      А нафига тогда машина нужна? Продать её нафиг, раз стремает!)
PS штука километров, проезжается в среднем за 10-12 часов (ночь) на одном дыхании, проверено не один раз!)
      20.05.2017 09:54
      9 | 4

      • Proletary 
        И 5 раз не вынимая.
        20.05.2017 10:16
        2 | 6

        • Obladatel 
          Ну тошнотам конечно трудно в это поверить))
Поэтому и дороги у нас медленные, потому что одни спят за рулём, другим религия не позволяет больше 150 навалить) И вот тошнят свои 120 в левом ряду.
          20.05.2017 10:45
          7 | 1

          • Dobry кrtek 
            Подросток, ты бы лучше дрочить продолжал.)  У тебя это получается лучше, чем мыслишки-фантазии свои демонстрировать, да и мозг при этом не пострадает от дум непосильных. Он хоть у тебя и маленький, но без него ты совсем зачахнешь и в кому III впадёшь. Ухаживать за дефективным кто будет?
            20.05.2017 11:21
            3 | 4

            • Proletary 
              Крот, сей троль недостоин кормления.
              20.05.2017 11:27
              3 | 0

              • Dobry кrtek 
                Добрый смех над убогими всегда полезен, ибо обладает саногенирующим эффектом при заболеваниях верхних дыхательных путей. А можа и нижних тожа.)
                20.05.2017 11:33
                3 | 0

                • Proletary 
                  Интересно, чей это виртуал? С одной стороны знает слова "актив директори" и "W222", в то же время из мозга включает только тритоцеребрум.
                  20.05.2017 11:50
                  5 | 0

          • pridu 
            У меня нет столько денег, что б так ездить. Две поездки и штрафов налетит, как треть стоимости авто.  Посмотрю я на вас, как вы будете по дороге допустим в Лисицкий бор 150 ехать. Кловн...
            20.05.2017 13:06
            1 | 1

            • Proletary 
              Он по М11 туда-сюда снует вокруг Волочка. И камер там нет. А лоси сами разбегаются при виде дизайна нового РР.
              20.05.2017 14:47
              0 | 0

  • Valter 
    Героическая женщина! Только вот опасно это в таком возрасте.
    20.05.2017 10:01
    1 | 6

  • Бертран 
    Наши пенсионеры живут интересной, насыщенной жизнью. Отменная медицина, хорошая пенсия и забота государства делают своё дело. Не каждая европейка в 76 лет способна вот так шутя отмахать 13 тысяч на велике- значит есть что беречь, господа!
    20.05.2017 10:41
    1 | 4

    • horton 
      А что ж вы не бережете тогда?
      20.05.2017 10:46
      0 | 3

    • Obladatel 
      О да!!! Наши пенсы отрываются полной!
      20.05.2017 10:46
      6 | 1

      • Dobry кrtek 
        Вот найдёт такой убогий три копья на дороге, да комп себе подержанный купит...) Нет, что бы книжку-азбуку приобрести...
        20.05.2017 11:28
        1 | 2

  • 1% 
    Dobry кrtek, а чего ты так наехал на Obladatel ? у тебя рвет очко от того, что кто-то не боится, скажем быть съеденным волками, при перемещении по "дорогам" РФ? очевидно же (даже тебе) что ты фрик) вместе с гортоном и кумидовым вы засираете комментарии под всеми новостями, старательно уводя вектор обсуждения куда-нибудь в сторону от неудобных для кое-кого выводов. Так что умерь свой пыл, организм) кто сомневается в своей возможности проехать большое расстояние на автомобиле, не сомневайтесь, не слушайте ущербных прогульщиков кладбища) к примеру, на байке проехать Тверь-Темрюк за 14 часов с одной остановкой не составит труда. Для мало-мальски опытного чувака или чувихи, разумеется)
PS кстати, чуть не забыл) Dobry krtek, не забудь сочинить убогий лимерик "полный искрометного юмора" - он сразу повергнет меня в великое смятение) можете даже втроем с известными личностями выдать что-то хардкорное) назовитесь "трио бандуристов")
    20.05.2017 12:29
    3 | 5

    • Beqbmak 
        за 14 часов 1 раз остановится???а туалет, поесть, попить...?или вы на байке на ходу серете?14 часов это минимум 2 раза покушать надо для здорового мужчины...
      20.05.2017 13:45
      0 | 1

      • USSR 
        Вы видимо из тех, кто на каждой заправке пописить бегает. Я раньше с детьми всегда так же ездил. Одна, максимум две остановки по требованию. 12-14 часов не проблема совсем. Это теперь ленивый стал. Максимум до Прибалтики доеду
        20.05.2017 13:51
        0 | 0

      • Dobry кrtek 
        В данном варианте не стоит применять термин "здоровый". Думаю, что гражданин не сочиняет про 14 безфекальных часов, можа и больше даже, но при условии наличия копростаза ( он же каловый завал или тугосерие ).
        20.05.2017 13:54
        1 | 0
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