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В Тверской области перед судом предстанет заключённый-экстремист

19 Мая 2017 20:18
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31-летний житель Кимр в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года, отбывая наказание в исправительной колонии УФСИН России по Тверской области, разместил на персональной странице «ВКонтакте» материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности. сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

19 мая прокуратура Тверской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Торжокский городской суд. Расследование по делу осуществлялось следователем регионального Управления ФСБ.

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Метки: призыв к экстремизму в социальной сети прокуратура тверской области
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Комментарии (5)

  • Proletary 
    Хорошо, когда у прокуратуры и ФСБ дофига свободного времени, раз такие силы брошены на очередной вскукарек очередного дебила. Значит все у нас в порядке и преступность побеждена. Горжусь тем, что среди нас есть Бертран.
    19.05.2017 20:53
    0 | 5

    • hell 
      это просто жёлтая пресса... фу... ля...
      19.05.2017 22:55
      0 | 0

  • dsmile 
    А почему прокуратура не разберется каким образом к нему попало устройство для выхода в интернет?
    19.05.2017 21:19
    0 | 1

    • Proletary 
      Тут важнее другое. Почему устройство было использовано нецелевым способом?
- Мама, я сбила человека, нужны деньги
- Ваша карта заблокирована, справки по телефону 322223333222
Короче, крот в УФСИНе. Даже так, Крот.
      19.05.2017 21:31
      0 | 2

      • hell 
        Не, там не наш Крот... Там другая собака порылась...
        19.05.2017 23:02
        0 | 0
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