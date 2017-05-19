В Тверской области перед судом предстанет заключённый-экстремист

31-летний житель Кимр в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года, отбывая наказание в исправительной колонии УФСИН России по Тверской области, разместил на персональной странице «ВКонтакте» материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности. сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
19 мая прокуратура Тверской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Торжокский городской суд. Расследование по делу осуществлялось следователем регионального Управления ФСБ.
Комментарии (5)
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dsmile
19.05.2017 21:19
0
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Proletary
19.05.2017 21:31
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2
hell
19.05.2017 23:02
0
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