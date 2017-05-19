В Тверской области перед судом предстанет заключённый-экстремист

31-летний житель Кимр в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года, отбывая наказание в исправительной колонии УФСИН России по Тверской области, разместил на персональной странице «ВКонтакте» материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности. сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

19 мая прокуратура Тверской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Торжокский городской суд. Расследование по делу осуществлялось следователем регионального Управления ФСБ.