"Ночь в музее" в Тверской области будет посвящена Году экологии

В Тверской области с 18 по 20 мая проходит акция «Ночь в музее». В ней принимают участие филиалы Тверского государственного объединенного музея. Ряд мероприятий посвящен Году экологии: интерактивная программа «Гарбология - это наука» в карельском национальном краеведческом музее, выставка редких животных и растений в музее тверского быта и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В доме-музее М.И. Калинина в селе Верхняя Троица Кашинского района сделали презентацию для школьников «Тверская вышивка в можжевеловом крае». В карельском музее в Лихославле представлена программа, посвященная 400-летию перехода карел на тверские земли. В Удомельском музее прошла встреча со знаменитым местным путешественником Анатолием Чернявским.

В Твери основные мероприятия акции пройдут на площадке музея тверского быта 20 мая с 18:00 до 22:00: интерактивная программа об оберегах «Чур меня!», мастер-класс по росписи пряника, экскурсия для детей «Мебельные истории», выступления чирлидеров и многое другое. Также запланированы вечерние экскурсии в детском музейном центре Твери.

В краеведческих музеях также организованы квесты и мастер-классы, концерты, творческие вечера и встречи.