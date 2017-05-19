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"Ночь в музее" в Тверской области будет посвящена Году экологии

19 Мая 2017 19:35
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В Тверской области с 18 по 20 мая проходит акция «Ночь в музее». В ней принимают участие филиалы Тверского государственного объединенного музея. Ряд мероприятий посвящен Году экологии: интерактивная программа «Гарбология - это наука» в карельском национальном краеведческом музее, выставка редких животных и растений в музее тверского быта и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В доме-музее М.И. Калинина в селе Верхняя Троица Кашинского района сделали презентацию для школьников «Тверская вышивка в можжевеловом крае». В карельском музее в Лихославле представлена программа, посвященная 400-летию перехода карел на тверские земли. В Удомельском музее прошла встреча со знаменитым местным путешественником Анатолием Чернявским.

В Твери основные мероприятия акции пройдут на площадке музея тверского быта 20 мая с 18:00 до 22:00: интерактивная программа об оберегах «Чур меня!», мастер-класс по росписи пряника, экскурсия для детей «Мебельные истории», выступления чирлидеров и многое другое. Также запланированы вечерние экскурсии в детском музейном центре Твери.

В краеведческих музеях также организованы квесты и мастер-классы, концерты, творческие вечера и встречи.

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Метки: ночь в музее музеи тверской области год экологии
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