В Твери открывается традиционная выставка авторской игрушки

23 мая в 15:00 в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной (ул. Салтыкова-Щедрина, 16) состоится открытие Пятой областной выставки «Игрушечных дел мастера». В выставке принимают участие 100 профессиональных художников, мастеров традиционного искусства и любителей из Твери и области. В экспозицию вошло более 500 работ мастеров из 18 районов области.

Посетители выставки смогут увидеть традиционные глиняные, деревянные, берестяные и текстильные игрушки, всевозможные авторские коллекции мягкой, вязаной, войлочной игрушки, а так же каркасные, чулочные и театральные куклы. Различные сказочные герои, русские красавицы в нарядных платьях, забавные мишки, зайцы, лисы – вот лишь малый перечень того, что представили тверские мастера. Ярким дополнением экспозиции стали авторские батики и лоскутные панно.

Игрушка – это одна из интереснейших страниц в истории мировой культуры. Её существование насчитывает не одно тысячелетие. Являясь неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, игрушка представляет собой многогранное явление – она служит красивым предметом в интерьере, ярким аксессуаром, дидактическим предметом для детской игры, а для взрослых – напоминанием о детстве.

Первая областная выставка «Игрушечных дел мастера» состоялась в 1997 году, в ней приняли участие более 400 авторов. Возраст участников был неограничен – от 5 до 80 лет. Более 1500 игрушек разместились тогда в просторных залах Музейно-выставочного центра им. Л.Чайкиной ТОДНТ. Экспозиция пользовалась большим успехом у зрителя, и было решено поводить выставку рукотворной игрушки раз в 4 года.

Выставка будет работать до 2 сентября 2017 года.

Справки по тел.: 34-34-50; 34-66-54