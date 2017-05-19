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Четверо несовершеннолетних украли с «Торжокского вагоностроительного завода» имущества на 343 тысячи рублей, считает следствие

19 Мая 2017 16:07
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Региональный следственный комитет расследует уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних жителей города Торжка, обвиняемых по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

По версии следствия, 1 мая 2017 года около 14 часов путем взлома въездных ворот несовершеннолетние незаконно проникли в помещение цеха сборки вагонов и помещение цеха агрегатного производства ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» откуда похитили имущество на сумму более 343 тысяч рублей, причинив ОАО ущерб в крупном размере.

 

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Метки: кража в крупном размере несовершеннолетние ограбили ОАО «Торжокский вагоностроительный завод»
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Комментарии (6)

  • Uylo_Yobannen 
    Ага...
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    Прикрепленное видео
    19.05.2017 16:18
    1 | 3

  • ДеД 
    Вагон, что ли укатили?
    19.05.2017 16:40
    0 | 2

    • born in the USSR 
      и маленькую тележку）
      19.05.2017 16:47
      0 | 3

      • Proletary 
        И погрузили в эту тележку все, что осталось от ТорВЗ.
http://www.sale-ru.com/properties/imushhestvennyj-kompleks-ao-torvz/
        19.05.2017 17:21
        0 | 1

  • 1% 
    можно подумать что кто-то в это поверит... следачье просто поймало каких-то шкетов и путем оказания на них давления вынудило осуществить самооговор.
    19.05.2017 18:36
    0 | 1

  • god007 
    Вот так все заводы, фабрики и колхозы разворовали в былые времена. А потом эти же люди будут, когда все разворуют и сдадут в пункты приема металла, будут говорить, что это государство у них украло заводы и фабрики, что это государство разорило страну. А на самом деле, это народ все украл и пропил, и лишил себя возможности работать и зарабатывать. Сейчас у заводы не самые лучшие времена и его лучше всего законсервировать, чтобы потом, в будущем, когда понадобятся электрички, вновь его расконсервировать и приступить к работе. Не хочет у нас народ трудиться. Все хотят пить, курить, употреблять наркотики и воровать.
    19.05.2017 19:31
    0 | 1
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