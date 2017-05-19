Четверо несовершеннолетних украли с «Торжокского вагоностроительного завода» имущества на 343 тысячи рублей, считает следствие

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних жителей города Торжка, обвиняемых по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

По версии следствия, 1 мая 2017 года около 14 часов путем взлома въездных ворот несовершеннолетние незаконно проникли в помещение цеха сборки вагонов и помещение цеха агрегатного производства ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» откуда похитили имущество на сумму более 343 тысяч рублей, причинив ОАО ущерб в крупном размере.