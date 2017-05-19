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В Кашине поймали двух мальчиков, которые угнали машину покататься

19 Мая 2017 15:50
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В городе Кашин 8 мая текущего года, вечером 15-летний подросток вместе со своим малолетним приятелем (не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственности) искали приключений - им очень хотелось покататься на машине. Они через незапертую дверь проникли в салон автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице 25 Октября. Путем замыкания проводов зажигания пытались завести двигатель, но не сумели.

После этого юные "угонщики" пришли во двор дома на улице Республиканской, где залезли через незапертую дверь в автомобиль. В замке зажигания был ключ, подростки без труда завели машину и уехали с места стоянки уехали.

В итоге на 15-летнего жителя города Кашина завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, (покушение на угон автомобиля без цели хищения, угон автомобиля без цели хищения). С него взяли подписку о невыезде.

 

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Метки: угонщики угнали машину
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Комментарии (3)

  • horton 
    Какие душевные люди в Кашине живут: двери не запирают, ключи из замков не вынимают... Или это относится только к авто? )))
    19.05.2017 16:23
    0 | 2

  • pessimist 
    "двух мальчиков". Если темным вечером встретить кодлу таких 15-летних отморозков и назвать их "мальчиками", то можно нарваться на неприятность.
    19.05.2017 18:00
    0 | 1

  • 1% 
    pessimist, ты забыл сделать ремарку - "если ты лох и петух"
    19.05.2017 18:44
    1 | 0
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