20 и 21 мая в Твери ограничат движение троллейбусов на улице Бебеля

В связи с планируемой обрезкой деревьев по улице Бебеля, на участке от Тьмацкого проезда до Беляковского переулка, и по улице Односторонней, на участке от Беляковского переулка до проспекта Калинина, МУП «ПАТП-1» будет отключать напряжение троллейбусной сети на вышеназванных участках (ул. Бебеля, ул. Односторонняя) 20 мая и 21 мая 2017 г. в период с 12:00 до 14:00.

На время отключения контактной сети и проведения работ по обрезке деревьев троллейбусы 2-го и 7-го маршрутов будут перенаправлены в Заволжский район по маршрутам:

• Маршрут троллейбуса №2: «Железнодорожный вокзал – Тверская пл. – вагоностроительный завод – завод «Центросвар»»;

• Маршрут троллейбуса №7: «ул. Левитана – Тверская пл. - вагоностроительный завод – завод «Центросвар»».

Всего будет перенаправлено 16 троллейбусов, что позволит после восстановления движения вернуться на свои маршруты без нарушения расписания.

На время проведения работ в период с 12:00 до 14:00 в микрорайон Первомайский будет перенаправлен автобусный маршрут №21, с целью компенсации отмены троллейбусного движения.

Схема движения автобусного маршрута №21 на время перекрытия троллейбусного движения: «ул. Левитана – ул. Советская – Комсомольская пл. – микрорайон Первомайский – б-р Профсоюзов», сообщает Управление информации администрации города Твери