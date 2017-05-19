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20 и 21 мая в Твери ограничат движение троллейбусов на улице Бебеля

19 Мая 2017 15:57
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В связи с планируемой обрезкой деревьев по улице Бебеля, на участке от Тьмацкого проезда до Беляковского переулка, и по улице Односторонней, на участке от Беляковского переулка до проспекта Калинина, МУП «ПАТП-1» будет отключать напряжение троллейбусной сети на вышеназванных участках (ул. Бебеля, ул. Односторонняя) 20 мая и 21 мая 2017 г. в период с 12:00 до 14:00.

На время отключения контактной сети и проведения работ по обрезке деревьев троллейбусы 2-го и 7-го маршрутов будут перенаправлены в Заволжский район по маршрутам:

•    Маршрут троллейбуса №2: «Железнодорожный вокзал – Тверская пл. – вагоностроительный завод – завод «Центросвар»»;

•    Маршрут троллейбуса №7: «ул. Левитана – Тверская пл. - вагоностроительный завод – завод «Центросвар»».

Всего будет перенаправлено 16 троллейбусов, что позволит после восстановления движения вернуться на свои маршруты без нарушения расписания.

На время проведения работ в период с 12:00 до 14:00 в микрорайон Первомайский будет перенаправлен автобусный маршрут №21, с целью компенсации отмены троллейбусного движения.

Схема движения автобусного маршрута №21 на время перекрытия троллейбусного движения: «ул. Левитана – ул. Советская – Комсомольская пл. – микрорайон Первомайский – б-р Профсоюзов», сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: троллейбусы ограничение движения улица Бебеля
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Комментарии (3)

  • Ferapont 
    Самое что ни на есть время. В феврале-марте-апреле не сподобились.
Сейчас самое то. За полторы недели до лета. Как раз - деревья "не проснулись, отдыхают".. Сокодвижение отсутствует в принципе. Ни почек, ни листочков..
Зеленстрой, жги дальше.
Авось после обрезки хилые побеги вдруг да и вырастут, дадут буйную поросль. Пускай не на следующий год.. Подождем. Будем надеяться, деревца молодые, выдюжат издевательства "ботаникофф-профессионалов", а город станет краше.
    19.05.2017 16:22
    0 | 7

  • леха мамонтов 
    очередной попил бабла уже бесит и никто ни виноват за такую зарплату за счет народа
    19.05.2017 16:40
    0 | 2

  • 1% 
    "бебеля" - такое отвратительное название....
    19.05.2017 18:36
    1 | 0
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