Водитель, протаранивший газовую трубу и сбежавший с места, попал на видео

Действие происходит утром 19 мая во дворе дома № 39 на Проспекте Победы. На видео с камер наблюдения видно, как водитель минивена не может разъехаться с легковушкой и, пытаясь уйти от столкновения, врезается в стену с газовой трубой. После инцидента автомобилист просто разворачивается и уезжает. Видео опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь" Григорием Дюкаревым.

Как пишет автор видео, он сразу же вызвал газовую службу, сотрудники которой и попросили дать видео. Тем не менее, виновника, вероятно, наказать будет сложно – госзнак автомобиля на видеозаписи рассмотреть невозможно.