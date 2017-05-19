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Водитель, протаранивший газовую трубу и сбежавший с места, попал на видео

Водитель, протаранивший газовую трубу и сбежавший с места, попал на видео - ТИА
19 Мая 2017 15:01
Автор:

Видео

Действие происходит утром 19 мая во дворе дома № 39 на Проспекте Победы. На видео с камер наблюдения видно, как водитель минивена не может разъехаться с легковушкой и, пытаясь уйти от столкновения, врезается в стену с газовой трубой. После инцидента автомобилист просто разворачивается и уезжает. Видео опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь" Григорием Дюкаревым.

Как пишет автор видео, он сразу же вызвал газовую службу, сотрудники которой и попросили дать видео. Тем не менее, виновника, вероятно, наказать будет сложно – госзнак автомобиля на видеозаписи рассмотреть невозможно. 

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Метки: врезался в газовую трубу видео с камеры наблюдения
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Комментарии (4)

  • Varg 
    Зачем так гонять по двору и перед слепым поворотом?
    19.05.2017 15:59
    0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Состояние водильца соответствует цвету его колесницы?
    19.05.2017 16:20
    0 | 3

  • infist 
    Спасибо за камеру во дворе, ахахаха.
    19.05.2017 17:33
    0 | 0

  • 1% 
    хм, Григорий Дюкарев очень странный человек, иначе зачем ему камера во двор, и судя по всему, даже не одна? Вероятно, т.Дюкарев опасается визита "правоохранительных" органов и держит обстановку под контролем чтобы быстро скрыться, или же он снимает "советскую действительность" на камеры, потом просматривает и пишет заявления в мусарню - у меня в доме тоже был такой человек. На видео дом около гей-бассейна "Радуга", там частенько возникают аварийные ситуации, а все из-за того, что к бассейну нет нормального подъезда - только через двор.
    19.05.2017 18:53
    0 | 0
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