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В Тверской области хозяйка отсудила 37 тысяч рублей за смерть породистого кота

В Тверской области хозяйка отсудила 37 тысяч рублей за смерть породистого кота - ТИА
19 Мая 2017 13:42
Автор:
Фотограф: flickr/Nickolas Titkov/CC BY-SA 2.0

Необычное дело рассматривалось в Старицком районном суде 7 апреля. С иском о возмещении материального ущерба, причинённого смертью домашней любимицы, в суд обратилась хозяйка.

В июле 2016 года, около 23.00, непривязанные лайки проникли во двор её жилого дома, забежали на веранду и  загрызли находящегося там кота породы «абиссинец».

От полученных  травм, несмотря на проведённое лечение,  кот  умер. Хозяйка, ссылалась на то, что гибелью домашнего любимца  ей был причинен материальный  вред в  размере 59 958 руб. (37 000 руб. – стоимость кота,  22 958 руб. затраты  на его  лечение) и моральный вред в сумме 100000 руб., просила взыскать эти суммы с ответчика.

Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с ответчика материальный ущерб  в размере  37000 руб.

Решение суда вступило в законную силу.

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Метки: старицкий районный суд компенсация за смерть кота
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Комментарии (10)

  • Alx 
    Самый гуманный суд. Я бы по полной собаковода наказал.
    19.05.2017 14:04
    1 | 10

  • romich 
    Неча двери  раскрывать.  Сама виновата,  рохля.  Смерть у котейки  незавидная.
    19.05.2017 14:06
    8 | 1

  • Ferapont 
    Австралийский Омар (120см,14кг) как Тузик грелку..
∙
Пысы. К абиссинцу нужон сторожевой кот.
    Прикрепленные изображения:
    19.05.2017 14:22
    0 | 5

  • horton 
    Жаль котейку...
    19.05.2017 14:24
    1 | 7

  • kudimov 
    Короче суд ей возместил аккурат стоимость кота. Типа - купи нового и успокойся. 
Ну с моральным вредом 100 тыс. тетя явно перегнула, берега потеряла....
    19.05.2017 14:38
    8 | 2

    • BARBAdos 
      да нет, не перегнула - у нас такие суды, что чем больше попросишь, тем больше присудят. Просто здесь видать не доказала она факт моральных страданий и ухудшения здоровья, вот ее суд и прокатил с моральным ущербом...
      19.05.2017 14:54
      0 | 8

      • Alx 
        Да у судьи просто кота не было.
        19.05.2017 14:59
        0 | 10

        • BARBAdos 
          а лайки были
          19.05.2017 15:34
          0 | 6

          • horton 
            Может даже есть...
            19.05.2017 15:57
            0 | 5

  • леха мамонтов 
    если бы заявила депутатша  по рангу  еще бы приплатили
    19.05.2017 16:26
    0 | 2
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