В Тверской области хозяйка отсудила 37 тысяч рублей за смерть породистого кота

Необычное дело рассматривалось в Старицком районном суде 7 апреля. С иском о возмещении материального ущерба, причинённого смертью домашней любимицы, в суд обратилась хозяйка.

В июле 2016 года, около 23.00, непривязанные лайки проникли во двор её жилого дома, забежали на веранду и загрызли находящегося там кота породы «абиссинец».

От полученных травм, несмотря на проведённое лечение, кот умер. Хозяйка, ссылалась на то, что гибелью домашнего любимца ей был причинен материальный вред в размере 59 958 руб. (37 000 руб. – стоимость кота, 22 958 руб. затраты на его лечение) и моральный вред в сумме 100000 руб., просила взыскать эти суммы с ответчика.

Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с ответчика материальный ущерб в размере 37000 руб.

Решение суда вступило в законную силу.