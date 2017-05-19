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Во Ржеве пьяный водитель сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

19 Мая 2017 13:44
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18 мая, около 11.05 на бульваре Цанова в Твери 69-летний водитель «ВАЗ-21070» сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи г. Твери.

18 мая, около 14.20 на ул. Мира во Ржеве 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, выполняя маневр перестроения, столкнулся с мотоциклом «ИМЗ810310» под управлением 35-летнего водителя. С места ДТП виновник скрылся. Однако вскоре был обнаружен, при этом полицейские установили факт алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля составлены все необходимые административные протоколы. Мотоциклист (был в мотошлеме) с травмой был доставлен в больницу. После осмотра и оказания помощи его отпустили.

 

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Метки: дтп дтп с мотоциклом сбили пешехода пьяный водитель скрылся с места дтп
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Комментарии (1)

  • 1% 
    интересно, чувак на "урлее" стерпит такой беспредел? надо сжечь автомобилисту его корыто, а самого отхерачить.
    19.05.2017 18:33
    0 | 0
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