Во Ржеве пьяный водитель сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

18 мая, около 11.05 на бульваре Цанова в Твери 69-летний водитель «ВАЗ-21070» сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи г. Твери.

18 мая, около 14.20 на ул. Мира во Ржеве 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, выполняя маневр перестроения, столкнулся с мотоциклом «ИМЗ810310» под управлением 35-летнего водителя. С места ДТП виновник скрылся. Однако вскоре был обнаружен, при этом полицейские установили факт алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля составлены все необходимые административные протоколы. Мотоциклист (был в мотошлеме) с травмой был доставлен в больницу. После осмотра и оказания помощи его отпустили.