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Стали известны подробности ограбления АЗС во Ржеве

19 Мая 2017 13:31
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Ржевский районный суд вынес приговор мужчине, который ограбил заправку. Из материалов дела следует, что 13 января 2017 года осужденный с напарником, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, во Ржеве ограбили «М10-Ойл».

Мужчины подошли к окошку выдачи товара АЗС ООО «М10-ойл». Осужденный скрыл своё лицо тканевой маской с прорезями для глаз, и, действуя, согласно распределению ролей, постучался в окошко выдачи товара и высказал оператору требование: «Открывай. Деньги давай. Ограбление».

Второй мужчина  в это время кирпичом разбил стеклопакет входной двери в торговый зал АЗС, а затем подошёл к окошку выдачи товара, где вставил деревянный брус в оконный проём. Оператор АЗС не смог закрыть окно и нажать тревожную кнопку вызова. Тем временем осужденный открыл дверь и прошёл внутрь АЗС, после чего подбежал к оператору и потребовал передать ему деньги. Оператор выполнила требование: указала на коробку жёлтого цвета, в которой находилось 20 000 рублей. После этого второй мужчина, просунув руку через оконный проем, открыто похитил из кассового ящика 10 900 рублей.

Мужчины с похищенным скрылись, всего они забрали с АЗС 30 900 рублей.Суд приговори одного из мужчин к трем годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго грабителя выделено в отдельное производство, сообщает Ржевский городской суд Тверской области

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Метки: ограбелние АЗС во Ржеве криминал в Тверской области приговор суда
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Комментарии (1)

  • kozlik047 
    Судя по сроку сначала хотели почётную грамоту дать но потом передумали.....
    19.05.2017 14:59
    0 | 1
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