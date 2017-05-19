ПАО "Банк УРАЛСИБ" выступил партнером национальной премии «Бизнес-успех» в рамках проекта «Территория бизнеса – территория жизни». Премия организована Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив. Награждение победителей состоялось 18 мая в Рязани.

Мероприятие собрало более 300 участников, в числе которых предпринимали со всех регионов России, а также представители государственных органов.

Финалисты определялись по восьми номинациям, в числе которых «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг» и др. Победители были отмечены главной наградой премии – статуэткой в виде золотого домкрата.

Предприниматели смогли также больше узнать о новом проекте банка – Университете бизнеса. Это обучающая площадка, расположенная на сайте банка. С помощью Университета можно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса, в режиме онлайн. Все семинары абсолютно бесплатны, при этом быть клиентом банка не обязательно – достаточно просто зарегистрироваться на понравившийся семинар.

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