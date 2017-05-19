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Для паломников на берегу Селигера обустроят палаточный городок с улицами и бесплатной едой

19 Мая 2017 12:46
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Паломнический центр при Тверской епархии, созданный к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, будет действовать с 8 по 12 июня включительно.

На территории лагеря установят 250 палаток. Предполагается, что это будет паломнический городок с улицами. В лагере организуют дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков, развернут 12 полевых кухонь, которые будут обеспечивать бесплатным питанием гостей праздника. Также обустроят отдельную палатку с видеонаблюдением для хранения вещей.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут с 8 по 12 июня в Осташковском районе в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Будет организована трансляция торжеств на мониторах, установленных на территории монастыря и паломнического лагеря.

В эти дни на берегу Селигера также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

Во время праздника организуют торговлю фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.

При Тверской епархии действует паломнический центр, где можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Всем желающим разместиться в лагере необходимо зарегистрироваться на  сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.

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Метки: православие паломники нилова пустынь обретение мощей нила столобенского
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Комментарии (2)

  • Proletary 
    Менты, МЧС и видеонаблюдение. Ждем среди паломников Навального?
    19.05.2017 14:56
    0 | 2

  • kozlik047 
    А банкет за чей счёт ? (сосед спрашивает )
    19.05.2017 14:57
    0 | 3
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