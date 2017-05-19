Для паломников на берегу Селигера обустроят палаточный городок с улицами и бесплатной едой

Паломнический центр при Тверской епархии, созданный к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, будет действовать с 8 по 12 июня включительно.

На территории лагеря установят 250 палаток. Предполагается, что это будет паломнический городок с улицами. В лагере организуют дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков, развернут 12 полевых кухонь, которые будут обеспечивать бесплатным питанием гостей праздника. Также обустроят отдельную палатку с видеонаблюдением для хранения вещей.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут с 8 по 12 июня в Осташковском районе в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Будет организована трансляция торжеств на мониторах, установленных на территории монастыря и паломнического лагеря.

В эти дни на берегу Селигера также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Во время праздника организуют торговлю фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.

При Тверской епархии действует паломнический центр, где можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Всем желающим разместиться в лагере необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.