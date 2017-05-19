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В Твери вооруженный мужчина ограбил офис по продаже автобусных билетов

19 Мая 2017 12:07
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Сотрудниками  полиции  установили подозреваемых в разбойном нападении на офис по продажам билетов на междугородние автобусы. Ими оказались двое мужчин  1992 и 1986 годов рождения и женщина 1985 года рождения.

По версии следствия, утром один из злоумышленников вошел в помещение компании и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал из кассы 40 000 рублей, после чего скрылся. Персонал магазина сообщил о происшествии в полицию.

По данным оперативников, сообщница нападавшего – бывшая сотрудница компании – была  наводчицей. Еще один подельник за рулем машины помог нападавшему скрыться с места происшествия.

Подозреваемых задержали, они дали признательные показания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

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Метки: разбой ограбили офис по продаже автобусных билетов разбойное нападение в Твери
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