В Твери вооруженный мужчина ограбил офис по продаже автобусных билетов

Сотрудниками полиции установили подозреваемых в разбойном нападении на офис по продажам билетов на междугородние автобусы. Ими оказались двое мужчин 1992 и 1986 годов рождения и женщина 1985 года рождения.

По версии следствия, утром один из злоумышленников вошел в помещение компании и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал из кассы 40 000 рублей, после чего скрылся. Персонал магазина сообщил о происшествии в полицию.

По данным оперативников, сообщница нападавшего – бывшая сотрудница компании – была наводчицей. Еще один подельник за рулем машины помог нападавшему скрыться с места происшествия.

Подозреваемых задержали, они дали признательные показания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.