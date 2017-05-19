На 1 января 2017 года в Тверской области умерли 3120 ВИЧ-инфицированных, из них 1115 - от СПИДа

21 мая во всём мире отмечают День памяти умерших от СПИДа. Традиция вспоминать жертв страшной болезни в третье воскресенье мая возникла в Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет, в 1991 году, появился символ движения против ВИЧ и СПИДа - красная ленточка. С тех пор в этот день активисты и неравнодушные к проблеме люди прикрепляют алую ленту к одежде.

По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД Тверской области на 1 мая 2017 года в регионе проживает 12077 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В течение 2016 года анализы на ВИЧ сдали 16,7 % населения. По заболеваемости ВИЧ Тверская область занимает первое место в ЦФО. На 1 января 2017 года в регионе умерли 3120 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 1115 умерли от СПИДа - терминальной стадии развития вируса.

- Главная проблема заключается в том, что люди поздно к нам обращаются. Когда заболевание течёт годами - помочь бывает тяжело, - говорит главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД Олег Ноздреватых. - ВИЧ выявляется случайно - человек сдал кровь перед операцией или по какой-то другой причине. А иммунная система уже разрушена, иммунных клеток почти нет. Что можно сделать? Лекарства останавливают размножение вируса, иммунная система начинает восстанавливаться - и этот процесс занимает много время. На поздней стадии мы можем остановить вирус, но человек умирает прежде, чем иммунитет возвращается в исходное состояние.

Если ВИЧ-инфекцию не лечить, это абсолютно смертельное заболевание. Конечно, ВИЧ относится к медленным инфекциям, она не убивает моментально, как вирус гриппа, который мы сейчас ожидаем. ВИЧ может развиваться десятилетиями, но исход неизбежен - смерть. Иммунная система разрушается, человек становится восприимчив к разным заболеваниям - онкологическим, вирусным, бактериальным - и в конце концов умирает. В среднем человек, который не лечится, проживает около десяти лет.

Но если человек обратился рано и мы видим, что он нуждается в терапии, то назначаем её. Это называется высокоактивная антиретровирусная терапия: она действует на вирус иммунодефицита человека таким образом, что он не размножается. К сожалению, мы его не уничтожаем, не удаляем из организма полностью - но не даём ему возможности размножаться. Иммунная система восстанавливается, человек становится полноценным здоровым гражданином, может работать, женщина может выносить и родить здорового ребёнка.

Стоит отметить, что ВИЧ выявляют примерно у 1 % беременных, в 99,4% случаев им удаётся родить здорового ребёнка.

Граждане России могут получить терапию на бесплатной основе по решению врачебной комиссии ГБУЗ ТО ОЦ СПИД после обследования и осмотра. Обследование на ВИЧ-инфекцию можно бесплатно пройти в Областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу: Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 2, кор. 2.

За прошлый год вирус иммунодефицита человека "повзрослел": всё больше людей с выявленной инфекцией старше 30 лет, в то время как раньше группой риска был возраст от 18 до 24 лет.

- Сейчас больше инфицируются люди старше 30 лет, а не молодёжь. Мы считаем, что это результат наших усилий по профилактике: молодёжь больше заинтересована в получении информации, ей легче её донести. К сожалению, те, кто уже закончил образование и работает, не хотят знать ничего нового, новая информация им неинтересна, - говорит Олег Ноздреватых.

Главным образом ВИЧ в Тверской области передаётся половым путём. В прошлом году так заразились 70 % инфицированных, это число мало изменяется в последние десятилетия. Реже в последние годы вирус передаётся при внутривенном введении наркотиков, а также от матери ребёнку.