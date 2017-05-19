В Тверской области против 15-летней девушки возбудили уголовное дело

СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении 15-летней жительницы Максатихинского района, она подозревается по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

По версии следствия, в начале апреля 2017 года несовершеннолетняя проникла в жилой дом, расположенный в деревне Покров Максатихинского района, откуда похитила чужое имущество, в основном предметы женской одежды, на сумму более 10 тысяч рублей.