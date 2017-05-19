Задержали жителя Тверской области, который в Химках угонял иномарки

Сотрудники полиции УМВД по г.о. Химки задержали 34-летнего жителя Тверской области, подозреваемого в серийных угонах автомобилей. Удалось установить, что мужчина в ночное время, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, совершал кражи иномарок на территории Химок.

Задержали угонщика после совершения очередного преступления. При досмотре похищенного автомобиля полицейские обнаружили и изъяли специальное оборудование, используемое для взлома машин.

- Сотрудники полиции установили причастность правонарушителя к совершению 2 краж иномарок, совершенных на территории г.о. Химки. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Угонщика взяли под стражу.