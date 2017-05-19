Тверской Центр стандартизации и метрологии проверяет детские площадки в загородных лагерях

Тверской Центр стандартизации и метрологии возобновил проведение экспертных осмотров (оценок соответствия) игровых площадок на территории загородных детских лагерей в Калининском районе Тверской области. Проверки начались ещё осенью 2016 года, но затем были приостановлены из-за погодных условий.

Специалисты учреждения оценивают площадки на соответствие требованиям ГОСТ Р 52301-2013«Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», а также других нормативных документов.

На сегодняшний день по заявкам руководителей проверили уже восемь детских загородных лагерей: три – в 2016 году и пять – в 2017 году. Выявлен ряд нарушений. Отметим, что за период, оставшийся до начала летнего оздоровительного сезона, все нарушения могут быть устранены.

Выявленные нарушения:

- Выступающие элементы игрового оборудования (качели, горки, шведские стенки и т.д.) имеют острые концы;

- Оборудование из металла не защищено от коррозии (не покрашено);

- На металлических, деревянных и пластиковых конструкциях есть шероховатые поверхности: заусенцы, выступающие сварные швы, наплывы и т.д.

- Непрочность, неустойчивость конструкций (металлические футбольные ворота шатаются, конструкции плохо вкопаны в землю и т.д.)

- В зонах приземления (например, под «паутинкой» вокруг «шведской стенки») есть опасные элементы с острыми концами: выступающие корни деревьев, части фундамента, кочки и т.д.

- Концы труб, из которых состоят некоторые игровые конструкции, не закрыты (не заварены), что может привести к застреванию пальцев ребенка.

До начала летней оздоровительной кампании «Тверской ЦСМ» проверит оставшиеся площадки. Помимо муниципальных загородных лагерей, заявку на проведение осмотра подал частный детский лагерь «КомпьютериЯ».

Сообщает пресс-служба ФБУ «Тверской ЦСМ».