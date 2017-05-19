В Твери сын-наркоман похитил у отца 180 000 рублей

В дежурную часть Центрального района Твери обратился 51-летний мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропала большая сумма денег - 180 000 рублей.

При расследовании преступления установили, что к краже мог быть причастен 23-летний сын заявителя, страдающий наркотической зависимостью. Эксперты-криминалисты на месте происшествия изъяли следы пальцев предполагаемого вора. Затем удалось задержать и самого подозреваемого.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.