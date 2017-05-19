В теплицах тверских колоний собирают урожай огурцов

В каждом исправительном учреждении Тверской области имеются теплицы, где выращиваются огурцы, помидоры, лук и зелень. Полученный урожай дополняет рацион питания осужденных.

Тепличное хозяйство ИК-10 состоит из теплицы общей площадью 288 м2 и подсобных помещений.

До начала весенне-летнего сезона в теплице были отремонтированы несущие элементы конструкции, отопительная и осветительная системы, отреставрированы и переложены блоки остекленных поверхностей, произведена замена грунта. Изрядно потрудившиеся работники теплицы ожидают высокого урожая, которому уже положено хорошее начало: плодоносят огурцы, регулярно собирают зеленый лук, петрушку и укроп.

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания областной больницы УФСИН в городе Торжке также занимаются выращиванием тепличных овощей.

В начале мая начали поспевать огурцы. Особенно радует овощеводов сорт «Китайский», плоды которого достигают до 50 см в длину. Помимо огурцов в больничной теплице выращивают редиску и перец. Свежие овощи являются большим подспорьем в обеспечении осужденных питанием.