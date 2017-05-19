В теплицах тверских колоний собирают урожай огурцов

В каждом исправительном учреждении Тверской области имеются теплицы, где выращиваются огурцы, помидоры, лук и зелень. Полученный урожай дополняет рацион питания осужденных.
Тепличное хозяйство ИК-10 состоит из теплицы общей площадью 288 м2 и подсобных помещений.
До начала весенне-летнего сезона в теплице были отремонтированы несущие элементы конструкции, отопительная и осветительная системы, отреставрированы и переложены блоки остекленных поверхностей, произведена замена грунта. Изрядно потрудившиеся работники теплицы ожидают высокого урожая, которому уже положено хорошее начало: плодоносят огурцы, регулярно собирают зеленый лук, петрушку и укроп.
Осужденные отряда хозяйственного обслуживания областной больницы УФСИН в городе Торжке также занимаются выращиванием тепличных овощей.
В начале мая начали поспевать огурцы. Особенно радует овощеводов сорт «Китайский», плоды которого достигают до 50 см в длину. Помимо огурцов в больничной теплице выращивают редиску и перец. Свежие овощи являются большим подспорьем в обеспечении осужденных питанием.
Комментарии (3)
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kozlik047
19.05.2017 11:44
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kudimov
19.05.2017 12:11
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