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В теплицах тверских колоний собирают урожай огурцов

19 Мая 2017 10:11
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Фоторепортаж

 В каждом исправительном учреждении Тверской области имеются теплицы, где выращиваются огурцы, помидоры, лук и зелень. Полученный урожай дополняет рацион питания осужденных.

Тепличное хозяйство ИК-10 состоит из теплицы общей площадью 288 м2 и подсобных помещений.

До начала весенне-летнего сезона в теплице были отремонтированы несущие элементы конструкции, отопительная и осветительная системы, отреставрированы и переложены блоки остекленных поверхностей, произведена замена грунта. Изрядно потрудившиеся работники теплицы ожидают высокого урожая, которому уже положено хорошее начало: плодоносят огурцы, регулярно собирают зеленый лук, петрушку и укроп.

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания областной больницы УФСИН в городе Торжке также занимаются выращиванием тепличных овощей.

В начале мая начали поспевать огурцы. Особенно радует овощеводов сорт «Китайский», плоды которого достигают до 50 см в длину. Помимо огурцов в больничной теплице выращивают редиску и перец. Свежие овощи являются большим подспорьем в обеспечении осужденных питанием.

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Метки: уфсин по тверской области теплицы питание осуждённых
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    "Огурец везде в почёте,
А солёный - тот вдвойне.
Лучьше закусь не найдёте
В ресторане и на пне."
    19.05.2017 10:33
    0 | 3

  • kozlik047 
    Мне одному кажется, что "товарищ" на фото неприличный жест показывает ?
    19.05.2017 11:44
    0 | 2

    • kudimov 
      Ну он как-бы обозначает аккуратненько, что огурцов никому не видать, сами съедим.
      19.05.2017 12:11
      0 | 0
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