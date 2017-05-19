В Муроме поймали воришку-цирюльника - жителя Тверской области

В полицию города Мурома Владимирской области поступило сразу четыре сообщения о кражах от администраторов сети супермаркетов, расположенных на улицах Чкалова, Амосова, Владимирской и Владимирском шоссе. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что в каждом случае товар - кассеты для бритья и шампунь - похищал один и тот же мужчина. Спрятав добычу в карманы куртки, злоумышленник спешил покинуть торговый зал.

Также выяснилось, что мужчина передвигался на автомобиле «ВАЗ-2115». Сотрудники полиции установили, что в этот же день легковой автомобиль выехал за пределы города. Ориентировка на подозреваемого была передана всем расположенным рядом территориальным ОМВД.

Спустя несколько дней в городе Вязники подозреваемого в серии краж задержали у одного из магазинов той же сети. Им оказался 54-летний безработный житель Тверской области, ранее судимый. В машине задержанного обнаружили и изъяли более пятидесяти кассет для бритья, бритвенный станок, три флакона шампуня. Стоимость наворованного превысила 35 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сообщает www.33live.ru