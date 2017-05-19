Игорь Руденя отчитался о доходах

На сайте правительства Тверской области опубликована декларациях о доходах губернатора Игоря Рудени. За год глава региона заработал 3 462 304 рублей (по основному месту работы 2 329 358,79). В его собственности два земельных участка, жилой и гостевой дома, три квартиры, два гаража и храм-часовня. В собственности у губернатора нет машин. Его супруга также не имеет машин, в 2016 году она заработала 2 482 759 рублей/

Ранее о своих доходах отчитались министры Тверской области и замы губернатора .