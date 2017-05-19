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Игорь Руденя отчитался о доходах

19 Мая 2017 08:25
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На сайте правительства Тверской области опубликована декларациях о доходах губернатора Игоря Рудени. За год глава региона заработал 3 462 304 рублей (по основному месту работы 2 329 358,79). В его собственности два земельных участка, жилой и гостевой дома, три квартиры, два гаража и храм-часовня. В собственности у губернатора нет машин. Его супруга также не имеет машин, в 2016 году  она заработала 2 482 759 рублей/

Ранее о своих доходах отчитались министры Тверской области и замы губернатора .

Титов Алексей, первый заместитель Председателя Правительства. Его доход составил 1 511 471,8 руб. (из них по основному месту работы 719 026,88).

В собственности три земельных участка (3275 кв.м., 60 кв.м. и 406 кв.м.), жилой дом 239,2 кв.м., квартира 79,3 кв.м. и гараж.

Меньщиков Александр, заместитель председателя Правительства заработал 2 764 160,44 руб. В собственности нет ничего. В пользовании – две квартиры 45 и 52 кв.м.

Мигулев Павел, заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства. Его доход составил 2 500 134,71 руб.

В собственности – земельный участок 600 кв.м., земельный участок под гараж 24 кв.м., квартира 67,9 кв.м., дачный дом 88 кв.м., гараж и Ford Focus.

Белоцерковский Андрей, заместитель Председателя Правительства, заработал 3 505 022,01 рублей (из них по предыдущему месту работы 3 258 481,75). В собственности- земельный участок 1500 кв.м. и две квартиры – 48 и 34,3 кв.м. и автомобиль Lexus RX350.

В пользовании у Андрея Владленовича есть квартира 68,6 кв.м.

Вержбицкая Светлана, заместитель Председателя Правительства. Ее доход составил 2 874 134,01руб. (из них по основному месту работы 2 675 742,54).

В собственности у нее квартира 45,1 кв.м. И в пользовании квартира 72,8 кв.м.

Петрова Марина, руководитель аппарата Правительства. Ее доход за 2016 год составил 2 106 501,57 руб. (из них по основному месту работы 283 175,16).

В собственности – земельный участок 1500 кв.м., квартира 136,7 кв.м., гараж, сарай и две парковочные площадки.

Стамплевский Антон, уполномоченный по защите прав предпринимателей заработал 5 825 468, 56 руб. (по основному месту работы 1 688 086,52).

В собственности: земельный участок 830 кв.м., жилой дом 485,8 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Outlander.

В пользовании земельный участок 65 кв.м.

Министры:

Барышков Валерий, министр лесного хозяйства заработал 1 592 498,64 рублей (из них по основному месту работы1 176 686,26).

Вожакин  Евгений, врио министра промышленности и информационных технологий. Его доход - 1 986976,23 руб. (из них по основному месту работы1 965 598,23).

Волгин Андрей, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса заработал 5 639 762,47 руб. (из них по основному месту работы 252 894,63).

Доля Кирилл, министр имущественных и земельных отношений. Заработал в 2016 году 1 601 519,90 руб. (из них по основному месту работы 490 052,18).

В собственности две квартиры 34,2 и 82,3 кв.м. и автомобиль Volkswagen Golf.

Егоров Иван, министр туризма -  1 405 787,26 руб. (из них по предыдущему месту работы1 401 136,14).

Зайцев Андрей, министр по делам территориальных образований - 1 756 261,88 руб.

Курынин Роман, врио министра здравоохранения - 1 789 275,07 руб.

Павлова  Ольга, министр экономического развития - 1 775 099,48 руб. (из них по основному месту работы 1 588 898,13).

Павлов Игорь, министр транспорта - 1 319 040,26 руб. (из них по основному месту работы 426 771,1).

Северина Ирина, министр финансов - 2 926 432,62 руб. (из них по основному месту работы 2 635 423,53).

Сенникова Наталья, министр образования - 2 207 261,55 руб. (из них по основному месту работы 2 175 104,55).

Хохлова Елена, министр социальной защиты населения - 2 106 152,65 руб. (из них по основному месту работы 2 009 840,62).

Шафорост Виктор, министр Тверской области по обеспечению контрольных функций - 1 769 459,48 руб. (из них по основному месту работы 1 396 521,14).

Подробнее о доходах, а также движимом и недвижимом имуществе чиновников и их членов семьи читайте здесь.

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Метки: игорь руденя доходы губернатора Тверской области сколько зарабатывает Игорь Руденя
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Комментарии (11)

  • Proletary 
    Собственный храм. Есть тут воцерквленные или хотя бы грамотные верующие - прокомментируйте плз это. Известна масса случаев, когда богатый человек строил храм за свои деньги, но чтобы оставить в собственности - о таком раньше не слышал.
    19.05.2017 08:46
    0 | 9

    • ДеД 
      Раньше Восьмую Заповедь меньше нарушали! Зато теперь, со своим храмом-то, хоть каждый день кайся! И греши дальше....
      19.05.2017 09:26
      0 | 4

  • mednoe521 
    Это достаточно распространённое явление среди "новых русских" конца 90х середины 2000х.  (тех, кто выжил). У нас в ТО знаю два таких участка. Ставят часовню(не храм), освящают(митрополит) и пользуются в личном порядке.
    19.05.2017 08:54
    0 | 3

    • Proletary 
      В декларации "храм-часовня". 63,7 кв. м. Видимо туда алтарь приносят и уносят при необходимости.
      19.05.2017 10:23
      0 | 2

  • MikeH 
    Вот министры у нас есть, а где у нас здравоохранение, экономическое развитие, туризм, и так далее? Нецензурные версии чур не предлагать!
    19.05.2017 09:28
    0 | 11

  • uabumoderoff 
    Что то непонятно.Игорь Михайлович с супругой на маршрутках ездят?
    19.05.2017 09:36
    0 | 5

    • Dimmmer69 
      А что вас смущает? Сейчас можно взять авто в лизинг как физ лицо, формально принадлежит лизинговой компании. Авто вроде есть, но в собственности нет. Я уж не говорю о том, что машина может быть в собственности у организации и т.д.
      19.05.2017 10:23
      0 | 2

  • Alx 
    Лукавство все эти цифры. Надо еще информировать, сколько государств потратило денег на его обеспечение: питание, транспорт, проживание и т.п.
    19.05.2017 09:54
    0 | 13

    • Proletary 
      И сколько дохода не вошло в декларацию. Короче, по двушечке всем комментаторам и тему можно закрывать.
      19.05.2017 10:24
      2 | 3

  • 1% 
    какой доход? какие декларации? у нас родо-племенной строй с элементами раннего феодализма сейчас в РФ) в этой филькиной грамоте правильно будет указать "тверская область" в графе доход)
    19.05.2017 12:02
    0 | 1

  • protivvsex 
    любопытно, но все наверное перекошено .
    19.05.2017 12:15
    0 | 0
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