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Инвестор собирается выращивать в Тверской области уток, индеек и баранов

18 Мая 2017 21:42
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18 мая губернатор Игорь Руденя провёл встречу с Вадимом Ванеевым, главой агрохолдинга «Евродон». Обсуждались перспективы реализации на территории Верхневолжья нескольких инвестпроектов по производству мяса утки, индейки и баранины, а также готовой мясной продукции.

- Тверская область — перспективный регион с точки зрения логистики, близости крупных городов, наличия кормовой базы. Мы готовы помочь с обустройством инфраструктуры — это дороги, электричество, газ, водоснабжение, - сказал Игорь Руденя.

Вадим Ванеев представил проекты для Тверской области по нескольким направлениям. Они основаны на опыте уже действующих производств компании в Ростовской области.

Первый — строительство современного высокотехнологичного комплекса по производству утки пекинской породы мощностью 40 тыс. тонн в год. Второй — по производству индейки. Планируемые объёмы выпуска — более 150 тыс. тонн продукции в год. Кроме птичников, в них предусмотрены инкубаторы, лаборатории, свои комбикормовые заводы, сообщает правительство Тверской области

Также «Евродон» предлагает построить в Тверской области комплекс по производству баранины мощностью 15 тыс. тонн продукции в год и универсальный мясоперерабатывающий завод.

- Стратегия «Евродона» изначально предполагала строительство и развитие агрокластера в регионах. Видимо, созрел момент, когда опыт «Евродона» в симбиозе с поддержкой и перспективным видением возможностей региона губернатором Тверской области, которого я знаю более 10 лет, поможет воплотить все планы быстро, — сказал Вадим Ванеев.

Реализация проектов позволит создать на территории региона более 8000 рабочих мест, а налоговые отчисления в областной бюджет составят более 900 млн. рублей в год.

- Обязательное условие размещения предприятий в Тверской области — их регистрация в качестве налоговых резидентов на территории региона, - сказал подчеркнул Игорь Руденя.

 

 

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Метки: инвестиции тверская область игорь руденя
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Комментарии (2)

  • spletnik 
    Не надо выращивать баранов, у нас их и без инвестора много....
    18.05.2017 21:56
    0 | 1

  • kudimov 
    Пусть Лазурь берет в аренду, там уже уток полно. И разводить не надо, просто получше откормить.
    18.05.2017 22:02
    0 | 0
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