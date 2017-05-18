В Тверской области сфотографировали двух новорожденных лосят

Интересную находку обнаружили сотрудники Рамешковского отдела лесного хозяйства ГКУ «Бежецкое лесничество Тверской области» при патрулировании лесов – 2-х малышей лосят, недавно появившихся на свет.
Обычно лосята рождаются на свет в глухих уголках леса, а этих малышей нашли недалеко от лесной дороги.
- Кто-то уже успел спугнуть лосиху-мать. Сотрудники тоже поспешили покинуть это место и не мешать возвращению матери, хотя и очень хотелось посмотреть, как делают малыши свои первые шаги на тонких дрожащих ножках, - сообщает сайт Министерство лесного хозяйства Тверской области
Комментарии (2)
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Dobry кrtek
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18.05.2017 20:24
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3
horton
18.05.2017 21:48
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