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В Тверской области сфотографировали двух новорожденных лосят

В Тверской области сфотографировали двух новорожденных лосят - ТИА
18 Мая 2017 19:55
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Интересную находку обнаружили сотрудники Рамешковского отдела лесного хозяйства ГКУ «Бежецкое лесничество Тверской области» при патрулировании лесов – 2-х малышей лосят, недавно появившихся на свет.

Обычно лосята рождаются на свет в глухих уголках леса, а этих малышей нашли недалеко от лесной дороги.

- Кто-то уже успел спугнуть лосиху-мать. Сотрудники тоже поспешили покинуть это место и не мешать возвращению матери, хотя и очень хотелось посмотреть, как делают малыши свои первые шаги на тонких дрожащих ножках, - сообщает сайт Министерство лесного хозяйства Тверской области

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Метки: новрожденные лосята тверская область министерство лесного хозяйства тверской области
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Комментарии (2)

  • Dobry кrtek 
    Кто сгрыз яблоко? Вряд ли маленькие лосята.)
    Прикрепленные изображения:
    18.05.2017 20:24
    0 | 3

    • horton 
      Хорошо, что любителям яблок ума хватило не броситься их "спасать"...
      18.05.2017 21:48
      0 | 0
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