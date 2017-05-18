В Тверской области сфотографировали двух новорожденных лосят

Интересную находку обнаружили сотрудники Рамешковского отдела лесного хозяйства ГКУ «Бежецкое лесничество Тверской области» при патрулировании лесов – 2-х малышей лосят, недавно появившихся на свет.

Обычно лосята рождаются на свет в глухих уголках леса, а этих малышей нашли недалеко от лесной дороги.

- Кто-то уже успел спугнуть лосиху-мать. Сотрудники тоже поспешили покинуть это место и не мешать возвращению матери, хотя и очень хотелось посмотреть, как делают малыши свои первые шаги на тонких дрожащих ножках, - сообщает сайт Министерство лесного хозяйства Тверской области