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27 мая на аэродроме в Мигалово пройдет День открытых дверей

27 мая на аэродроме в Мигалово пройдет День открытых дверей - ТИА
18 Мая 2017 20:27
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День открытых Дверей начнется в 10 часов утра, праздник посвящен 74-летию со дня образования 12-й военно-транспортной авиационной дивизии и 196-го военно-транспортного авиационного полка.

Программа ПРАЗДНИКА

10.00 – 11.00 - Торжественное построение личного состава военнослужащих Мигаловского гарнизона. Митинг. Торжественный марш

11.00 – 11.10 - Присяга военнослужащих призыва весна 2017 года

11.10-11.20 - Выступление коллектива барабаньщиков Тверского СВУ

11.25-13.30 - Концерт творческих коллективов  Твери (в программе выступление Леонида Телешева и др.)

11.00 – 15.00 -  Показ авиационной техники, находящейся на вооружении ВТА (Ан-124, Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134.)

11.25-15.00 - Показательные выступления авиамоделистов Твери

11.30-12.00 - Угощение солдатской кашей

09.00 – 15.00 - Работа торговых точек и детских анимационных площадок.

10.00 – 15.00 - Показ вооружения и военной техники, находящейся на вооружении в/ч 53956 (реабр), отрядов СОБР, ОМОН УМВД по Тверской области.

10.00-15.00 - Работа пункта отбора на военную службу по контракту

10.00-15.00 - Показ специальной автомобильной техники аэродромного содержания.

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Метки: день открытых дверей аэродром мигалово 27 мая
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