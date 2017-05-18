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В Тверской области увеличивается число государственных аптек

18 Мая 2017 19:23
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В 2016 году правительство Тверской области обеспечило стопроцентное финансирование социальной сферы. На эти цели было направлено более 65% расходов бюджета Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что в 2016 году активно осуществлялось внедрение трехуровневой системы оказания медицинских услуг. Важный вклад в эту работу вносит развитие телемедицины, а также мобильной медицины. Реализуется проект информатизации диспетчерской службы скорой помощи, которая, по планам, в 2017 году охватит весь регион.

В Тверской области внедрена единая информационная система, позволяющая обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Принято решение об увеличении числа государственных аптек. В 2016 году их было открыто 5, еще 10 запланировано в 2017 году.

Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения, говорится в отчете областного правительства. В регионе дан старт проекту комплексного ремонта зданий центральных районных больниц. Первоочередные задачи – установка пандусов, ремонт лифтов, оснащение операционных, палат интенсивной терапии и реанимации.

Для решения кадровой проблемы осуществлялись выплаты медикам, переезжающим на работу в сельскую местность. За 2016 год их получили 30 врачей и 25 средних медицинских работников.

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Метки: правительство тверской области здравоохранение тверской области
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek 
    Коли у нас всё так хорошо, то почему так всё .ерово?)  Почему первичная медико-санитарная помощь давно в .опе, несмотря на все многолетние  реформы-перемены, а высокотехнологичную помощь в Твери можно назвать таковой только зажмурившись? Выросло число аптек...Подобные сообщения появляются тогда, когда сказать совсем уже нечего, ибо кроме чехарды министриков здравоохранения ( каждый раз обещающих одно и то же )  с медициной в Твери и области давно ничего на самом деле позитивного не происходит. Щас Синода порулит "медицинским здравоохранением" ( сохранена лексика Рудени ), а года через два мы услышим очередные посулы от очередного деятеля от "медицинского здравоохранения". Если не раньше.
    18.05.2017 19:47
    0 | 3

  • Proletary 
    По итогам этих достижений был с треском снят Курынин.
    18.05.2017 21:38
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      А предшественники (-цы ) были лучше?) Такая же .ерня будет и после Курынина. "Жидковщина-соцковщина" неубиваема, ибо устраивает вышележащих. На всех "курыниных" истероидных замминистра типа "яковлева" не хватит.
      18.05.2017 22:08
      0 | 0
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