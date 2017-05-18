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Губернатор Игорь Руденя: Транспортная доступность повышает рейтинг области и статус на федеральном уровне

18 Мая 2017 18:24
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В 2017 году объёмы ремонта и реконструкции дорог в Тверской области достигнут 365 км. Основное внимание будет уделено ключевым направлениям: от Твери до Осташкова, Калязина, Весьегонска. До 2020-го года планируется привести в нормативное состояние бОльшую часть региональных дорог Тверской области. «Разгон» региональными властями был взят ещё в прошлом году, о чём губернатор Игорь Руденя заявил 18 мая, выступая с отчётом перед депутатами Законодательного собрания.

Напомним, в этом году планируется завершить строительство транспортной развязки на станции Чуприяновка, начавшееся в 2016-м, ускорить темпы работ на скоростной трассе М-11, чтобы запустить движение по ней на отрезке от Москвы до Твери уже к лету 2018 года.

- Сейчас ускоряемся, чтобы уже в следующий туристический сезон к нам могли приезжать гости по скоростной дороге от Москвы до Твери примерно за 1,5 часа. Транспортная доступность повышает рейтинг области и статус на федеральном уровне, – поясняет Игорь Руденя.

Если говорить о развитии федеральных трасс в регионе, то уже в недалёком будущем  ввод в эксплуатацию развязки на трассе М-10 на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга, строительство ещё двух развязок и второй очереди Мигаловского моста. На сегодняшний день на скоростной трассе М-11 совместно с компаниями «Роснефть» и «Автодор» областные власти дали старт строительству современных комплексов придорожного сервиса. В ближайшее время правительство региона  повысит требования к качеству и технологиям ремонта региональных автодорог до уровня федеральных стандартов.

Однако забота правительства обращена не только на гостей, прибывающих в регион по федеральным трассам, и не только на жителей населённых пунктов вдоль этих дорог, но и на областной центр. На ремонт улично-дорожной сети Твери в 2017 году пойдут более 278,6 млн. рублей, из которых 201 млн. – средства регионального бюджета.

Администрация города подала заявку на ремонт 23 объектов. В областном центре будет отремонтировано почти 13 км дорог в Центральном, Московском, Заволжском и Пролетарском районах, 219 погонных метров искусственных сооружений. Среди ключевых объектов – путепровод через железнодорожные пути в створе Бурашевского шоссе в Московском районе, где предстоит демонтировать неиспользуемые трамвайные рельсы, дорога у коррекционной школы во дворе Пролетарки, где создадут инфраструктуру для безопасности пешеходов, и строительство дороги по улице Луначарского от площади Конституции до улицы 2-я Красина.

Важный проект для областной столицы – реконструкция площади Победы. Реализовать задуманное планируется в три этапа. Первый – обустройство пространства рядом с Обелиском и дорожек, ведущих к Вечному огню. Второй этап – ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, дорожек справа и слева от основной аллеи, озеленение и благоустройство территории. На третьем этапе запланированы работы по берегоукреплению, создание смотровой площадки, мини-амфитеатра. После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкции может быть завершён уже до ноября текущего года. А весной 2018 года планируется начать возведение пешеходного моста через Тьмаку, который соединит набережную Волги за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского и станет частью запланированного комплекса.

Не остались без внимания губернатора и придомовые территории Твери, на ремонт которых в 2017 году направят  167,3 млн рублей из областного бюджета. Отремонтировать планируется 111,7 тыс. кв. метров дворов, что позволит сделать более комфортным проживание более чем 22 тысяч горожан.

Масштабные ремонтные работы на придомовых площадках в Твери не проводились с 2011 года. В 2017-м приведут в порядок 13 объектов в Заволжском, 20 – в Московском, 8 – в Пролетарском, 12 – в Центральном районах города. Средняя стоимость ремонта одной дворовой территории составит 3,5 млн рублей.

Муниципалитеты Тверской области также смогут благоустроить придомовые территории и подъезды в том числе за счёт областного бюджета: на эти цели в 2017 году правительство выделяет более 351,3 млн рублей. Предполагается привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворов.

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Метки: ремонт дорог дороги в твери ремонт дворов игорь руденя
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Комментарии (6)

  • леха мамонтов 
    что за бред несет
    18.05.2017 19:37
    1 | 3

  • Dobry кrtek 
    Уровень жизни нам бы повысить, дорогой барин...))) Хрен с ним с рейтингом.
P.S. см ниже...
    Прикрепленные изображения:
    18.05.2017 19:49
    1 | 4

  • kudimov 
    "... на ремонт которых в 2017 году направят  167,3 млн рублей... "
Вот такие прожекты в суммовом выражении настораживают. Потом не разберешь - чего, куда и сколько потрачено
Например часто проезжаю около той части Лазури, на расчистку которой было выделено 26 млн. Там, где экскаватор чуть не утоп. Работы не ведутся, может все уже типа выполнено, растительность подстригли, ил почерпали ... Хотя визуально особо лучше не стало. Но сколько ушло денег - 26 млн или 5, не понять даже самым великим ревизорам..
    18.05.2017 20:55
    0 | 4

  • antiER 
    Лично мне никакие гости (тем более незваные) не нужны, да и области тоже.
    18.05.2017 21:15
    1 | 1

  • jeronimo 
    А что с транспортом?
    18.05.2017 21:20
    0 | 1

  • -GIP- 
    Да фик с ним с области то рейтингом, у самого то там как, Собянин уже рядом, или он уже на 2-м?
    18.05.2017 22:07
    0 | 0
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