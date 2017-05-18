«Тверь Водоканал» заменил водопроводный ввод в жилом доме по улице Пржевальского

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») произвели работы по замене старого водопроводного ввода диаметром 50 мм и протяженностью более 20 метров в жилом доме на улице Пржевальского. Работы были выполнены в связи с обращением управляющей компании.

- Мы провели обследование внутридомовых игженерных коммуникаций и водопроводного ввода. Выяснилось, что они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Попытка наших специалистов прочистить и промыть трубу в зоне ответственности водоканала результатов не дала. Тогда было принято решение оперативно заменить участок сети, - рассказала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

В ходе реконструкции «Тверь водоканал» полностью переложил водопроводный ввод - участок от ближайшего колодца до фундамента многоквартирного жилого дома протяженностью более 20 метров. Старая металлическая труба была заменена на новую из пластика низкого давления. Срок службы такой трубы составляет не менее 50 лет. Ремонт был выполнен в максимально короткие сроки.

В этом году «Росводоканал Тверь» в рамках своей производственной программы планирует переложить в общей сложности около двух километров водопроводных и канализационных труб разных диаметров на сумму более 30 млн рублей.