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Мужчину, который разбил лобовые стёкла у двух машин, взяли под стражу

18 Мая 2017 15:28
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9 мая в Торжке пьяный 45-летний мужчина разбил две иномарки, об этом сообщили в полицию владельцы автомашин "Тойота" и «Киа». Они обнаружили свои машины с разбитыми лобовыми стёклами. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей. Задержал правонарушителя до приезда наряда полиции владелец одной из повреждённых автомашин

Торжокский городской суд сообщает, что  подозреваемого взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело. Задержанный своей вины не отрицает, он сообщил, что ему показалось, будто в салоне одной из этих машин на заднем сидении прячутся люди, которые за ним наблюдают, и с которыми у него за несколько минут до этого произошел конфликт.

Следователь мотивировал необходимость заключения подозреваемого под стражу тем, что задержанный был неоднократно судимым и освобожден условно-досрочно, на путь исправления он не встал, не работает, места жительства в Торжке и Торжокском районе не имеет, поэтому может скрыться от следствия.

 

 

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Метки: разбил стекла у иномарки взяли под стражу торжок
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Комментарии (1)

  • Varg 
    А белочку в авто он не увидел?
    Прикрепленные изображения:
    18.05.2017 17:46
    0 | 2
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