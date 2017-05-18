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В Тверской области мужчина предложил полицейскому 150 000 рублей взятки

18 Мая 2017 15:26
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В Тверской области возбуждено уголовное дело против 38-летнего жителя области по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Следствие установило, что 10 мая 2017 года мужчина в помещении служебного кабинета, расположенного в отделе полиции города Нелидово Тверской области, предложил сотруднику полиции 150 000 рублей, что бы тот замял дело.  

По ходатайству СКР суд посадил подозреваемого под домашний арест. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Метки: взятка сотруднику полиции уголовное дело
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