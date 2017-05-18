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Игорь Руденя: В этом году запланирован ремонт и реконструкция 365-ти километров дорог

18 Мая 2017 15:18
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18 мая на заседании Законодательного Собрания Тверской области губернатор Игорь Руденя впервые выступил с отчетом о деятельности правительства Тверской области. Представлены результаты работы министерств и ведомств за 2016 год.

«Прошедший год показал: Тверская область обладает большим потенциалом и может его реализовать в среднесрочной перспективе», – сказал Игорь Руденя.

По инициативе правительства Тверской области началось приведение в нормативное состояние региональной дорожной сети как основы экономической инфраструктуры. В 2016 году удалось существенно повысить протяжённость отремонтированных дорог. В текущем году работа будет усилена: запланирован ремонт и реконструкция 365-ти километров дорог.

Агропромышленный комплекс Тверской области в 2016 году продемонстрировал рост выпуска продукции на 8,2%. Позитивной динамики удалось достичь, в основном, благодаря успехам в животноводстве.

В Тверской области вырос на 3,5% индекс промышленного производства. Из 14-ти отраслей обрабатывающей промышленности рост зафиксирован в 10-ти. Самые высокие показатели – в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, текстильном и швейном производствах.

В 2016 году деловые партнеры Верхневолжья реализовали в Тверской области 15 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 34 млрд рублей и созданием 1900 рабочих мест. В регионе продолжается работа по совершенствованию инвестиционного законодательства.

Правительство Тверской области в 2016 году обеспечило стопроцентное финансирование социальной сферы. Основные результаты - запуск проекта комплексного ремонта зданий центральных районных больниц, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Особое внимание исполнительные органы государственной власти уделяли вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, сообщает  правительство Тверской области

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Метки: игорь руденя отчето о деятельности правительства Тверской области
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