В Торжке никак не могут выбрать главу города: депутаты растворяются в воздухе и не голосуют

Виной тому, вероятно, стала политическая подковёрная возня. В конце декабря 2016 года истекли полномочия главы Торжка Анатолия Рубайло. После череды скандалов, когда глава сам себя увольнял и сам себя же восстанавливал в должности, Торжок начал готовиться к избранию нового мэра города. В связи с изменениями в областном законодательстве глав муниципалитетов в Тверской области теперь выбирает не напрямую электорат, а специально созданные комиссии и уже окончательно избранные народом депутаты местной Думы.

Все формальности в Торжке были соблюдены: конкурсная комиссия создана, порядок проведения собеседования и тестирования кандидатов утвержден. В соответствии с ним, кандидаты на пост главы города должны пройти тестирование на профпригодность и собеседование. Заявки на соискание должности мэра подали целых шесть кандидатов – действующий глава Анатолий Рубайло, директор НП «Развитие» Роман Чеканов, директор СК «Лидер», действующий депутат Юрий Гурин, директор «Торжокского хлебозавода» Надежда Волковская, председатель правления ПАО «Торжок-универсалбанк» Фадеев Павел и предприниматель Наталья Галкина.

Четверо отбор не прошли. На суд думцев 31 марта были представлены лучшие из лучших – Анатолий Рубайло и Наталья Галкина.

И вот тут началось самое интересное. Перед самым голосованием на заседании Торжокской городской думы, когда интрига вот-вот должна была раскрыться, несколько депутатов как сквозь землю провалились. Голосование не состоялось, потому что кворума к финалу заседания уже не было.

Вторая попытка выбрать главу тоже потерпела крах. Как рассказал ТИА председатель Торжокской Думы Владимир Житков, на заседании 18 мая ни один из кандидатов не набрал квалифицированного большинства голосов – то есть двух третей. Чтобы кандидатура была утверждена, претендующий на пост мэра должен набрать как минимум 15 депутатских голосов.

Процедура избрания главы города, в соответствии с законодательством, будет запущена снова и с самого начала - формирования конкусрной комиссии.

Местные эксперты связывают такие пердимонокли с тем, что Анатолий Рубайло понимает, что шансы на победу у него очень маленькие и таким образом оттягивает время, чтоб успеть договориться с несогласными. Как будет дальше, покажет, как обычно, время. Ну а ТИА продолжит следить за развитием событий.