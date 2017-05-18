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В Твери во дворе дома сгорела машина

В Твери во дворе дома сгорела машина - ТИА
18 Мая 2017 14:56
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Пожар произошел во дворе дома № 18 на улице Озерной. Около 12:15 загорелся ВАЗ 2105. По словам местных жителей машина была брошенной, она уже давно стояла во дворе. Автомобиль даже успели разрисовать.

Когда начался пожар рядом с "Пятёркой" стоял "Форд", очевидцы пытались ее оттолкать подальше от открытого пламени. На тушение возгорания приехали две пожарные машины.  

Видео по теме

Автор видео Наталья *Вебер*
Автор видео Наталья *Вебер*
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Метки: во дворе дома сгорел автомобиль Озерная 11 А
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Комментарии (2)

  • AlbatroS 
    У меня во дворе тоже какой-то макдак машину бросил на парковке, лет пять стоит место парковочное греет, диски в землю вросли. Парковаться и так негде, а он свой хлам тут разложил. Как бы его сжечь, уничтожить, утилизировать, чтобы другие машины не повредить и по закону было?
    18.05.2017 15:17
    1 | 0

    • VoToN 
      По закону что его хлам, что Ваш имеют одинаковое право занимать парковочное место.
      18.05.2017 15:23
      0 | 0
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