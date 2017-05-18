В Твери во дворе дома сгорела машина

Пожар произошел во дворе дома № 18 на улице Озерной. Около 12:15 загорелся ВАЗ 2105. По словам местных жителей машина была брошенной, она уже давно стояла во дворе. Автомобиль даже успели разрисовать.
Когда начался пожар рядом с "Пятёркой" стоял "Форд", очевидцы пытались ее оттолкать подальше от открытого пламени. На тушение возгорания приехали две пожарные машины.
Комментарии (2)
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AlbatroS
18.05.2017 15:17
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VoToN
18.05.2017 15:23
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