В Тверской области по горячим следам задержали двух автоугонщиков

В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного у дома на улице Рабочая в городе Нелидово. Сообщение передали всем патрульным экипажам полиции.

Пропавшую машину через 15 минут обнаружили инспекторы ДПС на маршруте патрулирования на улице Первомайская.

В машине находились два молодых человека, которые, увидев наряд ГИБДД, пытались убежать. Одного из подозреваемых в угоне – неработающего 22-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали на месте происшествия. Второй подельник успел скрыться. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Чуть позже установили личность второго фигуранта, причастного к совершению преступления. Им оказался 26-летний ранее судимый неработающий житель Нелидова.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.