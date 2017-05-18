tvernews.ru
18 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области по горячим следам задержали двух автоугонщиков

18 Мая 2017 11:54
Автор:

В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного у дома на улице Рабочая в городе Нелидово. Сообщение передали  всем патрульным экипажам полиции.

Пропавшую машину через 15 минут обнаружили инспекторы ДПС на маршруте патрулирования на улице Первомайская.

В машине находились два молодых человека, которые, увидев наряд  ГИБДД, пытались убежать. Одного из подозреваемых  в угоне – неработающего 22-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали на месте происшествия. Второй подельник успел скрыться. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Чуть позже установили личность второго фигуранта, причастного к совершению преступления. Им оказался 26-летний ранее судимый неработающий житель Нелидова.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: автоугонщик задержали атовора
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
83

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
55

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
50

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
45

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100