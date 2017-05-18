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В Твери перед Крупским мостом сбили пешехода

В Твери перед Крупским мостом сбили пешехода - ТИА
18 Мая 2017 11:44
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Фоторепортаж

ДТП произошло в 11:15 18 мая на Зеленом проезде перед Крупским мостом. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший, которому на вид 65-70 лет, получил черепно-мозговую травму и перелом голени.

Как рассказал водитель "Семерки", мужчина не посмотрел по стронам и стал перебегать дорогу. У пострадавшего при себе было несколько пакетов, в том числе с пустыми жестяными банками.

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Метки: дтп авария сбили пешехода
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Комментарии (1)

  • Инокентий 
    Не понимаю, зачем писать о том, что было в пакетах у сбитого. Ну давайте уже так: в сумочке у сбитой (не дай Бог)  девушки/женщины была упаковка прокладок.
    18.05.2017 12:48
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