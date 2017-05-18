В Твери перед Крупским мостом сбили пешехода

ДТП произошло в 11:15 18 мая на Зеленом проезде перед Крупским мостом. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший, которому на вид 65-70 лет, получил черепно-мозговую травму и перелом голени.

Как рассказал водитель "Семерки", мужчина не посмотрел по стронам и стал перебегать дорогу. У пострадавшего при себе было несколько пакетов, в том числе с пустыми жестяными банками.