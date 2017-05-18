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МРСК Центра продолжает работы по технологическому присоединению объектов скоростной автодороги М-11

18 Мая 2017 11:31
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Порядка 13 километров воздушных линий 10 кВ построят специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2017 году, чтобы обеспечить потребности скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург».

Новые линии электропередачи (ЛЭП) соединят центры питания тверского филиала МРСК Центра и энергопринимающие устройства скоростной федеральной трассы М-11 в Бологовском районе Тверской области. В настоящее время уже разработана проектная документация, в соответствии с которой будет построено более 10 км воздушных линий (ВЛ), оснащенных реклоузерами. ЛЭП пройдет по сложной трассе, насыщенной болотистыми участками местности и переходом через реку.

Кроме того, этим летом работы по строительству ВЛ будут вестись по адресу: Тверская область, Калининский и Торжокский районы, 4 этап строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Энергетики построят ЛЭП 10 кВ протяженностью 18 км, работы также подразумевают строительство РП и монтаж реклоузеров.

- Новая скоростная автомобильная дорогая – объект федерального значения, поэтому является одним из приоритетных в инвестиционной программе тверского филиала «МРСК Центра», ответственного за качественное и надежное электроснабжение Верхневолжья, - пояснил Вадим Юрченко, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». - За два предыдущих года для нужд М-11 энергетиками филиала были построены воздушные линии 10 и 6 кВ общей протяженностью 66 км, а также кабельные линии 6 и 10 кВ общей протяженностью более 22 км», — добавил руководитель.

 

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Метки: мрск тверьэнерго м-11
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